ИГ взяло на себя ответственность за нападения в Тегеране

В Тегеране произошло одновременное нападение на парламент страны и мавзолей Хомейни — первого руководителя исламской республики, сообщает BBC.

На парламент напали трое или четверо вооруженных людей, в результате перестрелки был убит охранник. Еще восемь человек получили ранения, сообщает в твиттере иранское агентство Mehr.

Примерно в это же время еще один вооруженный человек ворвался в здание мавзолея Хомейни на другом конце Тегерана.

В пресс-службе мавзолея сообщили агентству, что нападавший открыл огонь, а затем привел в действие пояс смертника и погиб. В ходе стрельбы у мавзолея пятеро человек получили ранения.

Местные власти также заявили, что рядом с мавзолеем было обезврежено еще одно взрывное устройство.

Информагентство FARS со ссылкой на арабские медиа сообщает, что ответственность за атаку на парламент и мавзолей взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России).