ГД приняла в основном чтении закон об авиадебоширах

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о «черных списках» авиадебоширов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно законопроекту, Воздушный кодекс России предложено дополнить статьей о возможности отказывать в продаже билетов пассажиру, внесенному авиакомпанией в «черный список».

Авиаперевозчик может внести пассажира в специальный список в течение 30 дней после получения решения суда о наложении на него наказания за административное правонарушение. Человек будет находиться в списке один год.

Проект предусматривает исключения, при которых авиакомпания не может отказать авиадебоширу в перевозке: если он возвращается в Россию из такого места, откуда можно выбраться только на самолете, если он подлежит выдворению или депортации из России в такое место, куда тоже можно добраться только на самолете. Кроме того, исключение будет действовать, если человек направляется на лечение и обратно, либо если он сопровождает инвалида к месту лечения или едет на похороны родственника.

Первое чтение законопроекта состоялось в 2014 году.