В Мэриленде застрелен 18-летний россиянин

В американском штате Мэриленд неизвестные застрелили двух молодых людей, один из которых, 18-летний Артем Зиберов, был гражданином России. Об этом РИА Новости сообщили в полиции.

Зиберов и 17-летний Шади Ади Наджар — были застрелены вечером 5 июня в автомобиле в жилом районе вблизи города Монтгомери Вилледж.

Подозреваемых в преступлении пока нет. За сведения о нападавших полиция объявила вознаграждение — 10 тысяч долларов.

Российское посольство в США обратилось в Госдеп за дополнительной информацией.

На странице в Facebook, предположительно, принадлежащей Зиберову, последняя новость была опубликована еще 10 апреля. На страницах его друзей упоминания о стрельбе нет.

Журналист местного телеканала Fox 5 сообщила в Facebook, что машина, в которой нашли молодых людей, принадлежала Шади. Он был единственным ребенком в семье.