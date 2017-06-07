Дочь Кириенко пришла в Агентство стратегических инициатив

25-летняя дочь первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко Любовь возглавила один из проектов правительственного Агентства стратегических инициатив возглавила. Об этом сообщает Дождь.

Данную информацию подтвердили источник в агентстве и заместитель руководителя направления АСИ «Молодые профессионалы» Ирина Гордина-Невмержицкая, отвечающая за внешние связи. Она заметила, что Любовь Кириенко в результате открытого отбора будет заниматься развитием региональной сети проекта «Точка кипения». Гордина-Невмержицкая назвала эту должность «рядовой». «Единовременно на аналогичные позиции руководителей проектов по результатам открытого отбора было принято четыре сотрудника, включая, например, талантливого десятиклассника», — рассказала она.

Отметим, ранее Кириенко работала в компании «Михайлов и партнеры», которая, как известно, сотрудничает с курируемым Кириенко внутриполитическим блоком Кремля.

Отметим, Любовь — средняя дочь Кириенко. Его старший сын Владимир ранее стал старшим вице-президентом Ростелекома.