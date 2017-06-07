07 июня 2017, 09:55
Центр Кудрина предложил сократить треть чиновников
В Кремле началось обсуждение проекта Центра стратегических разработок Алексея Кудрина по реформе госуправления, пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, реформа предусматривает в 2018-2024 годах сокращение числа чиновников примерно на 30% — с нынешних 148,3 до 103,6 человека на 10 тысяч жителей.
Также примерно на треть планируется сократить затраты на госаппарат.
Кроме этого, центр Кудрина предлагает до 2024 года повысить долю цифровых процессов в госуправлении с нынешних 5-10% до 50%.
В правительстве предлагается создать «стратегический блок» во главе с вице-премьером как постоянный механизм проектной деятельности государства.
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