Центр Кудрина предложил сократить треть чиновников

В Кремле началось обсуждение проекта Центра стратегических разработок Алексея Кудрина по реформе госуправления, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, реформа предусматривает в 2018-2024 годах сокращение числа чиновников примерно на 30% — с нынешних 148,3 до 103,6 человека на 10 тысяч жителей.

Также примерно на треть планируется сократить затраты на госаппарат.

Кроме этого, центр Кудрина предлагает до 2024 года повысить долю цифровых процессов в госуправлении с нынешних 5-10% до 50%.

В правительстве предлагается создать «стратегический блок» во главе с вице-премьером как постоянный механизм проектной деятельности государства.