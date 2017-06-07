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07 июня 2017, 11:21
взятка МВД

Генерал МВД признался в передаче 800 тысяч долларов Захарченко

Алексей Лаушкин
Алексей Лаушкин
фото: ПроРеутов

Генерал-майор полиции Алексей Лаушкин, до середины мая возглавлявший подмосковное управление Росгвардии, подтвердил на допросе получение 800 тысяч долларов для их передачи полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Такие данные содержатся в материалах дела, сообщает РИА Новости.

Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. Полковника обвиняют в получении взятки в 7 млн рублей, а также еще по двум эпизодам.

При обыске в квартире сестры Захарченко были обнаружены наличными почти 9 млрд рублей в разной валюте.

Как заявлял владелец сети ресторанов «La Maree» Меди Дусс, Захарченко требовал с него 5 млн долларов за решение вопросов, связанных с ведением бизнеса. Через своего знакомого Лаушкина ресторатор организовал встречу с Захарченко, на которой договорился о снижении суммы до 800 тысяч долларов.

«По моей просьбе мой водитель переложил сумку с восемью банковскими полиэтиленовыми упаковками по 100 тысяч долларов в машину Лаушкина, который сразу после этого уехал», — сказал ресторатор на допросе.

Генерал подтвердил это: «Дусс при помощи своего водителя перегрузил в багажник моего служебного автомобиля громоздкий пакет, в котором было 800 тысяч долларов».

Захарченко получение взятки отрицает.

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