Митинг против коррупции согласовали на проспекте Сахарова

Столичные власти согласовали акцию против коррупции, запланированную 12 июня на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников, передает «Интерфакс».

По словам чиновника, заявители шествия и митинга согласились перенести акцию с центральных улиц Москвы на проспект Сахарова и провести ее с 13:30 до 16:00.

Заявителем акции стал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. В День России 12 июня фонд хотел устроить шествие по Тверской улице и митинг на Охотном Ряду. Заявлялось до 15 тысяч человек.

«Мы сейчас будем встречаться с организаторами, передадим им официальный документ о согласовании данного мероприятия», — отметил Черников.