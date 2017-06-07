Антикоррупционая акция в Москве пройдет без звуковой аппаратуры

Организаторы акции против коррупции 12 июня получили документ о согласовании мероприятия от столичных властей. Об этом «Интерфаксу» сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

При этом, по словам Рубанова, местные власти запретили устанавливать звукоусиливающее оборудование и экраны.

Об этом же заявил в Facebook глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков.

«Когда 26 марта показало, что запреты больше не действуют, мэрии всех городов получили указания перед 12 июня все согласовывать... Но при этом разные городские власти интерпретировали новые вводные по-разному», — отметил Волков.