В иранском парламенте произошла перестрелка

В парламенте Ирана случилась перестрелка. Во время нее пострадали не менее двух человек. Об инциденте сообщает Rеuters со ссылкой на иранские агентства.

Как пишет агентство «Тансим», произошло нападение на меджлис, в котором участвовали три человека.

В свою очередь, агентства «Фарс» и «Мехр» сообщают об одном нападавшем. По их данным, мужчина вошел в здание парламента и открыл огонь по охранникам. При этом он мог ранить одного из охранника в ногу и скрыться.

Как сообщается в твиттере Press TV, стрельба также произошла в мавзолее основателя Ирана имама Рухолла Мусави Хомейни близ Тегерана.

#BreakingNews: Three attackers inside #Iran 's Parliament; 2 injured so far; fire exchanges continue