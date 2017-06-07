Песков назвал фейком обвинения России во взломе катарского сайта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «очередным фейком» сообщения о том, что сайт Катарского информагентства могли взломать российские хакеры, передает РИА Новости.

Ранее сегодня телеканал CCN сообщил, что информацию о российском следе во взломе сайта агентства проверяют специалисты ФБР, вылетевшие в Катар.

Речь идет о заявлении от имени эмира Катара Тамима бин Хамаде Аль Тани, размещенном 23 мая.

В заявлении критиковалась Саудовская Аравия, а также говорилось о поддержке Ирана.

В тот же день Катар сообщил, что эту новость разместили хакеры.

Между тем заявление могло сыграть свою роль в ухудшении отношений Катара с соседями по региону, которые вскоре объявили о разрыве с ним дипотношений.

Связи разорвали Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и другие страны, обвинившие Катар в поддержке «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в России).

В российском посольстве в Дохе РИА Новости заявили, что катарские власти официально не обращалась к ним по поводу хакерской атаки.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил: «Мы неоднократно объясняли, в том числе на высшем уровне, что государственные российские структуры к хакерству отношения не имеют и не могут иметь».