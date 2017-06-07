Поклонская припугнула сотрудников Transparency пилкой дров

Депутат Госдумы, замглавы парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская пожалуется в Генпрокуратура в связи с обвинениями со стороны правозащитников Transparency International. Об этом Поклонская рассказала РБК.

Ранее российское отделение Transparency International направило заявление спикеру Госдумы Вячеславу Володину и в администрацию президента. Правозащитники просят проверить сведения о том, что Поклонская имеет незадекларированную квартиру в Донецке, а также пользуется прокурорской квартирой в Симферополе уже после перехода в Госдуму.

В ответ Поклонская сообщила: «Я буду просить Генеральную прокуратуру России провести проверку по факту совершенных преступлений. По признакам статей 201 (злоупотребление полномочий лицом, выполняющим управленческие функции, в коммерческих целях), 128.1 (клевета), 137 (распространение сведений о частной жизни без согласия лица в отношении несовершеннолетнего ребенка), 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом)».