Генпрокурор безрезультатно просил Трампа отправить его в отставку

Президент США Дональд Трамп отказался удовлетворить просьбу генпрокурора Джеффа Сешнса об отставке. Об этом ABC и The Washington Post рассказали источники, близкие к Белому дому.

По их данным, просьба была озвучена в марте, вскоре после того, как СМИ сообщили, что во время предвыборной кампании Трампа Сешнс встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком.

По словам источников, отношение Трампа к Сешнсу заметно ухудшилось из-за того, что генпрокурор взял самоотвод в расследовании дела о вмешательстве Кремля в выборы.

Трамп во время личных встреч обвинял генпрокурора в том, что из-за его самоотвода дело о влиянии России на выборы получил специальный прокурор, бывший директор ФБР Роберт Мюллер.

Он должен расследовать «любые связи или координацию между российским правительством и лицами, связанными с компанией президента США Дональда Трампа».

8 июня показания по этому делу должен дать бывший директор ФБР Джеймс Коми.