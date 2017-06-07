Астрономы изучают самое холодное место во Вселенной

Благодаря комплексу радиотелескопов ALMA группа астрономов, возможно, объяснила загадку туманности Бумеранг – самого холодного места во Вселенной. Эта протопланетарная туманность расположена на расстоянии 5000 световых лет от Земли в созвездии Центавра, ее температура приблизительно равна одному кельвину (−272°C), что ниже, чем даже температура реликтового излучения.

Более двадцати лет оставалось непонятным, как красный гигант, вокруг которого располагается эта туманность, смог создать такой рекордно холодный объект. Теперь исследователи выдвинули предположение, что всему причиной была небольшая звезда-спутник красного гиганта, которая погрузилась в его недра, вызвав выброс большей части массы звезды в виде быстро расширяющегося газа, образовавшего туманность. Поток газа расширяется столь стремительно, что его температура упала даже до половины кельвина.

«Новые данные показывают нам, что большая часть звездной оболочки массивного красного гигата была выброшена в космос со скоростью, далеко выходящей за пределы возможностей одной звезды, – говорит ведущий автор работы астроном Рагвендра Сахай (Raghvendra Sahai) из Лаборатории реактивного движения НАСА. – Единственный способ выбросить столько массы на столь экстремальных скоростях – это гравитационная энергия двух взаимодействующих звезд, что объясняет загадочные свойства ультра-холодного потока».

Вещество в туманности Бумеранг распространяется со скоростью более 150 километров в секунду. По подсчетам ученых, для достижения нынешнего состояния потребовалось около 3500 лет, именно тогда должно было произойти столкновение звезд. Но долго оставаться суперхолодным объектом туманность не сможет. Уже сейчас, по словам авторов работы, она медленно нагревается. «Мы наблюдаем этот замечательный объект в очень особенный, очень краткий период его жизни, – говорит один из авторов исследования доктор Ларс-Оке Ниман (Lars-Åke Nyman) из Объединенной обсерватории ALMA в Сантьяго. – Возможно, эти сверхмощные морозильники довольно распространены во Вселенной, но они могут выдерживать такие экстремальные температуры в течение относительно короткого времени».

Результаты исследования опубликовал Astrophysical Journal.