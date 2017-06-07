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07 июня 2017, 13:44
археология вандализм Перу

Археологи возобновили раскопки многострадального памятника в Перу

Фрагмент полихромного рельефа
Фрагмент полихромного рельефа
REUTERS/Guadalupe Pardo

Перуанские археологи возобновили раскопки древнего памятника Гарагай в районе Сан-Мартин-де-Поррес на севере перуанской столицы Лимы. Ранее исследования были остановлены из-за недостатка средств. Ученые сообщают, что с начала этого года они нашли полихромные рельефы, изображающие антропоморфных персонажей с чертами животных из семейства кошачьих.

Древние постройки в Гарагае были впервые обнаружены в 1959 году. На каменных и кирпичных стенах храма имелись полихромные горельефы, стилистически сходные c изображениями, относящимися к культуре Чавин, распространенной на территории Перу с 900 года до н. э. по 200 год до н. э. Храмовый комплекс имеет форму буквы П с центральной пирамидой высотой около 30 метров и двумя длинными строениями по бокам. Такая планировка тоже характерна для культуры Чавин.

Находки в то время не были задокументированы или даже просто сфотографированы, а сами строения закопаны вновь, чтобы защитить их от разграбления. Тем не менее, мародеры добирались до них, поэтому постройки были значительно повреждены. В 1963 году прямо над главным зданием комплекса была построена башня линии высокого напряжения.

Начать планомерные раскопки Гарагая удалось лишь в 1974 году известному перуанскому археологу Роггеру Равинесу (Rogger Ravines). Помимо полихромных рельефов он обнаружил множество керамики и редкие образцы сохранившихся тканей. При помощи радиоуглеродного и стратиграфического датирования Равинес установил, что храмовый комплекс в Гарагае был построен около 1800 года до н.э., затем неоднократно перестраивался и расширялся, и использовался вплоть до 800 года до н. э. Следовательно, этот памятник древнее культуры Чавин, и сходство изобразительных мотивов с чавинскими объясняется влиянием искусства создателей Гарагая на потомков.

Когда раскопки прекратились, памятник не стали засыпать, а просто оградили забором. Это не стало эффективной защитой от нелегальных кладоискателей. В середине 1980-х на территории памятника было начато нелегальное строительство, со временем между древним зданием и оградой выросли жилые дома в пять этажей, а на центральной площади комплекса построили фабрику. Члены радикальной партии «Сендеро Луминосо» в 1980-е годы трижды устраивали взрывы в Гарагае, пытаясь разрушить линию высокого напряжения и оставить город без электроэнергии. Удивительно, но древние глиняные кирпичи оказались весьма прочными, и памятник устоял, хотя получил ряд серьезных повреждений.

Наконец, средства для продолжения археологических раскопок были найдены, и с января 2017 года ученые приступили к работе. Руководитель экспедиции Гектор Вальде (Hector Walde) говорит, что до сих пор было исследовано не более 5 % площади памятника, так что, не смотря на значительные утраты, археологи надеются на новые находки. Раскопки продлятся пять лет. После этого Гарагай будет превращен в национальный археологический памятник, доступный для посещения туристами.

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