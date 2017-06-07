Подтверждено отсутствие перьев у тираннозавров

С тех пор, как ученые узнали, что ряд видов динозавров, был покрыт перьями, они пытались определить, имелся ли перьевой покров у знаменитых тираннозавров (Tyrannosaurus rex).

Подозревать это заставляло наличие перьев или нитевидных структур – протоперьев – у нескольких родственников тираннозавра. Покров из примитивных нитевидных перьев имелся, например, у Dilong paradoxus – представителя группы тираннозавровых, жившего на 60 млн. лет раньше, чем Tyrannosaurus rex. Но окончательно ответить на вопрос, чешуя или перья имелись у тираннозавра рекса, позволило только изучение окаменевшей кожи этих животных.

Авторы нынешнего исследования проверили единственные известные на данный момент окаменевшие фрагменты кожи Tyrannosaurus rex. Они принадлежат тираннозавру, получившему имя Вирекс (Wyrex), скелет которого в данный момент выставлен в Музее естественных наук Хьюстона. Окаменевшие куски кожи принадлежали шее, тазовой области и хвосту животного. Как оказалось, на них имеются только следы чешуек, но никаких признаков перьев. Также были обнаружены и изучены образцы окаменевшей кожи двух близких родственников тираннозавра: альбертозавра (Albertosaurus) и горгозавра (Gorgosaurus). Эти древние рептилии, как выяснилось, тоже были покрыты чешуей.

Фото: Amanda Kelley

Авторы работы считают, что если эти гиганты и носили на себе перья или протоперья, то только на спине вдоль позвоночника – образцы кожи оттуда не попались палеонтологам. Поскольку у более ранних представителей группы перья имелись, исследователи полагают, что крупные тираннозавровые их утратили в ходе эволюции, так как из-за своего размера уже не нуждались в таком способе термоизоляции.

Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.