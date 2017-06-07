Путин ответил на вопрос о действиях при встрече в душе с геем

Режиссер Оливер Стоун в одном из интервью для своего документального фильма о президенте России Владимире Путине спросил героя фильма, что бы он делал, оказавшись на подводной лодке в одном душе с геем.

Как пишет Bloomberg, вопрос был задан в связи с принятым в 2013 году российском законе о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

КоАП тогда был дополнен ст. 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Под ней понимается распространение информации, «направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях».

В связи с этим Стоун спросил Путина, нет ли в законе дискриминации представителей ЛГБТ.

«Там нет никаких ограничений вообще», — сказал Путин, отметив, что в некоторых исламских государствах геям грозит смертная казнь.

Затем Стоун задал вопрос о том, что бы сделал Путин, если бы, оказавшись на подводной лодке, встретился в душе с геем.

Путин в ответ заявил: «Ну, я бы предпочел не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать? Но вы знаете, я мастер дзюдо».

Четырехсерийный фильм о Путине выйдет в США 12-15 июня.