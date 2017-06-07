07 июня 2017, 16:21
Путин подписал закон об ограничении встреч депутатов с избирателями
Президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий встречи депутатов всех уровней с избирателями вне своего округа к публичным акциям, о которых нужно заранее уведомлять местные власти. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно новому закону, проведение встреч депутата в форме публичных мероприятий «осуществляется в соответствии с законодательством РФ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
«Встречи депутатов с избирателями в целях информирования о своей деятельности, проводятся в пределах территории» его избирательного округа, говорится в документе.
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