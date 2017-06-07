Путин рассказал об итогах войны с США

Президент Владимир Путин заявил об отсутствии выживших в случае вооруженного конфликта между США и Россией. Такие слова Путина прозвучали в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, отрывок из которого опубликован на канале Showtime на YouTube.

«В случае "горячей" войны США доминировали бы?», — спросил Стоун. «Я думаю, что никто бы не пережил», — ответил российский лидер.

По данным Variety, перед интервью его участники посмотрели фильм режиссера Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу» о возможном «ядерном апокалипсисе» при конфликте между СССР и США.

Путин, однако, отметил, что у него сохраняется надежда на изменения в российско-американских отношениях. «Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», — так он ответил на соответствующий вопрос.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил о возможности встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в Гамбурге на саммите G20. Пока точная дата встречи не определена. Пресс-секретарь рассказал, что переговоры пройдут без традиционного заявления для СМИ после них.