ФБР заподозрило хакеров из России в причастности к конфликту Катара с соседями

ФБР США направило в Катар команду следователей, чтобы помочь катарским властям расследовать инцидент с размещением фальшивых цитат эмира королевства, осложнивших отношения с соседними странами. Об этом высокопоставленные источники в США и Катаре рассказали CNN.

Следователи в США, согласно данным телеканала, подозревают, что новость от 23 мая, в которой от лица эмира Катара критиковалась Саудовская Аравия, а также говорилось о поддержке Ирана, разместили российские хакеры.

При этом выясняется, связаны хакеры с российскими преступными группировками или со спецслужбами.

Через неделю после размещения новости от лица эмира Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и другие страны региона разорвали дипотношения с Катаром обвинив его в поддержке «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (группировки запрещены в России).

По данным СМИ, последней каплей стала выплата катарскими властями боевикам 1 млрд долларов выкупа за членов королевской семьи, взятых в плен в Ираке во время соколиной охоты.