В Петербурге усложнили правила проведения референдума

Законодательное собрание Санкт-Петербурга увеличило минимальное число инициативной группы по проведению референдума с 20 до 300 человек, сообщает издание «ЗакС.ру».

«К сожалению, практика последнего времени показала, что институт референдума перестал восприниматься как особая форма волеизъявления граждан, а стал одним из инструментов манипуляции. Многочисленные инициативные группы, явно преследующие политические цели по личным мотивам, запускают предусмотренную законом процедуру вхолостую, тем самым обесценивая вековые завоевания демократии», — заявил автор поправки, глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок.

Поводом для инициативы, отмечает издание, стали два референдума, одобренных городской избирательной комиссией: о передаче Исаакиевского собора РПЦ и о лишении мандатов оппозиционных парламентариев.