Иран обвинил Саудовскую Аравию в причастности к терактам в Тегеране

Элитное военно-политическое образование Ирана — Корпус стражей исламской революции — объявило, что за сегодняшними терактами в Тегеране стоит Саудовская Аравия. Об этом сообщает Reuters.

По мнению военных, причастность Саудовской Аравии к атакам доказывает то, что ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

«Террористическая атака произошла всего лишь спустя неделю после встречи президента США и лидеров стран, которые поддерживают террористов», — отметил Корпус стражей исламской революции в своем заявлении.

Сегодня утром несколько боевиков с оружием устроили стрельбу в парламенте Ирана и в мавзолее Хомейни — первого руководителя исламской республики. Также шахиды совершили в обоих случаях самоподрывы.

В результате от действий террористов погибли 12 человек. Все нападавшие также умерли.