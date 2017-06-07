Саратовский минздрав отменил отчеты о половой жизни школьниц

Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Шульдяков решил отменить приказ об обязанности медиков сообщать полиции о пациентках младше 16 лет, которые лишились девственности. Об этом сообщает FreeNews-Volga.

По данным ИА «Свободные новости», которое ссылается на пресс-службу минздрава, данное решение принято, так как «данная тема получила широкий общественный резонанс» и получила противоречивые оценки.

«Очевидно, что документ нуждается в детальной доработке», — отметили представители ведомства.

«Будут проведены консультации с медицинской общественностью, с профильными врачами различного уровня. Должна быть дана четкая позиция правоохранительных органов, в обязательном порядке будет учтено пожелание федерального минздрава и всех структур, участвующих в обсуждении данной темы», - пообещали чиновники.