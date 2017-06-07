07 июня 2017, 16:47
В Андаманском море нашли обломки пропавшего самолета из Мьянмы
В Андаманском море спасателями найдены обломки военного самолета, на борту которого находились 116 человек. Об этом сообщает портал AirLive.
Самолет следовал с южного побережья Мьянмы в Янгон. Связь с воздушным судном была утрачена в 32 км западнее города Давэй.
Как указывает источник, разбился самолет Shaanxi Y-8, разработанный на базе советского военно-транспортного самолета Ан-12.
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