В Андаманском море нашли обломки пропавшего самолета из Мьянмы

В Андаманском море спасателями найдены обломки военного самолета, на борту которого находились 116 человек. Об этом сообщает портал AirLive.

Самолет следовал с южного побережья Мьянмы в Янгон. Связь с воздушным судном была утрачена в 32 км западнее города Давэй.

Как указывает источник, разбился самолет Shaanxi Y-8, разработанный на базе советского военно-транспортного самолета Ан-12.