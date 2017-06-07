Адвокаты Сугробова нашли расхождения в его приговоре

Адвокаты бывшего руководителя антикоррупционного управления МВД Дениса Сугробова нашли расхождения в приговоре, зачитанном судьей, и полученном на руки. Об этом сообщает РБК.

Адвокаты Сугробова и его сослуживцев, в приговорах которых также нашлись расхождения, подали апелляционную жалобу на решение суда.

В апреле Сугробов был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за создание преступного сообщества. Его заместитель Борис Колесников в июне 2014 года погиб — по версии следствия, он совершил самоубийство в здании СК.

Еще семеро подчиненных Сугробова получили от 17 до 20 лет строгого режима, а агент оперативников Игорь Скакунов — четыре года.

Сравнивая приговор, РБК нашел существенные расхождения между озвученным и письменным приговором. В частности, Скакунова судья приговорила к четырем годам колонии строгого режима (устно), в тексте решения говорится о колонии общего режима. Также судья читала о том, что следует снять арест с 40 тысяч рублей оперативника Ивана Косоурова. В напечатанном решении речь идет о 40 тысячах долларов.

Оглашая приговор, судья изложила иначе и другие пункты решения.