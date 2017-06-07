В Сургуте бухгалтера взяли в заложники за долги по зарплате

В Сургуте мужчина с ножом взял в заложники бухгалтера строительной фирмы «ГидроМонитор», на которой ранее работал. По данным ТРК «Сургутинтерновости», причиной инцидента стала невыплата денег, которые мужчине задолжала компания.

В настоящее время преступника задержали, бухгалтер не пострадала, заявили в полиции Sitv.ru.

Как сообщили в региональном управлении МВД «Интерфаксу», 64-летний мужнина ворвался в офис компании и, угрожая ножом, требовал выплаты долга по зарплате.

В ходе переговоров, отметили в Росгвардии, он согласился обменять бухгалтера на директора предприятия.

«Когда около 15:45 по местному времени он открывал дверь для обмена, бойцы СОБРа произвели штурм и освободили женщину. При этом бойцы ОМОНа совершили отвлекающий маневр, разбив в здании окна. По предварительной информации, женщина не пострадала», — сообщили агентству в региональном управлении Росгвардии.

Там отметили, что мужнина был вооружен не ножом, а топором.

Следственный комитет начал проверку по факту невыплаты заработной платы работнику ЗАО «ГидроМонитор», взявшему женщину в заложники.