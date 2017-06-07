Южная Корея решила повременить с американским зонтиком ПРО

Четыре установки американской системы противоракетной обороны THAAD, привезенные в Южную Корею, не будут развернуты. Еще две установки, установка которых в Корее уже завершена, останутся на своем месте, сообщает BBC.

Развертывание систем ПРО может быть отложено на год.

Ранее эти системы были доставлены в Корею для защиты от возможной атаки со стороны КНДР.

Однако против высказывался Китай, а также местные жители, заявлявшие, что ПРО делает их мишенью для северокорейцев.