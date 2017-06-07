07 июня 2017, 16:58
Южная Корея решила повременить с американским зонтиком ПРО
Четыре установки американской системы противоракетной обороны THAAD, привезенные в Южную Корею, не будут развернуты. Еще две установки, установка которых в Корее уже завершена, останутся на своем месте, сообщает BBC.
Развертывание систем ПРО может быть отложено на год.
Ранее эти системы были доставлены в Корею для защиты от возможной атаки со стороны КНДР.
Однако против высказывался Китай, а также местные жители, заявлявшие, что ПРО делает их мишенью для северокорейцев.
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