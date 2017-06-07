В Темзе найдено тело восьмого погибшего при теракте в Лондоне

В Темзе полицейские нашли тело восьмой жертвы теракта на лондонском мосту, который произошел 3 июня. Об этом сообщает Associated Press.

Найдено тело, предположительно, гражданина Франции Ксавье Томаса.

Он был объявлен пропавшим без вести после теракта. По данным полиции,тело нашли 6 июня вниз по течению от моста.

Семья Томаса уже извещена об обнаружении его тела, но идентификация останков еще не проведена.

Отметим, что 45-летний гражданин Франции шел со своей девушкой через мост в момент, когда в пешеходов врезался автомобиль. Его спутница получила тяжелые ранения.