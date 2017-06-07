Москвичу предъявлено обвинение в убийстве садоводов в Тверской области

Следственный комитет России предъявил обвинение жителю Москвы Сергею Егорову по статье «Убийство двух и более лиц», сообщается на сайте СК.

Согласно материалам дела, 3 июня Егоров распивал спиртные напитки в компании дачников близ поселка Редкино Тверской области.

Егоров поссорился с остальными участниками компании, принес охотничий карабин и расстрелял девятерых человек.

«Вина Егорова уже подтверждается закрепленными на данном этапе доказательствами: показаниями самого обвиняемого… показаниями очевидца и ряда свидетелей, результатами осмотра места происшествия, а также заключениями судебно-медицинских, баллистических и иных экспертиз», — говорится в сообщении.