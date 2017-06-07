Учитель рассказал о просьбе Поклонской показать «Матильду» до премьеры

Кинорежиссер Алексей Учитель получил от депутата Госдумы Натальи Поклонской письмо с просьбой предоставить еще не вышедший фильм «Матильда» эксперту для оценки. Об этом он рассказал НТВ и РБК.

«Накануне состоялось историческое событие: я получил от нее персональное письмо», — сказал Учитель НТВ.

В ответе Поклонской режиссер заявил, что подобные формы контроля не предусмотрены законом, и он не планирует передавать фильм.

Поклонская ранее как минимум дважды обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм Учителя «Матильда» на предмет оскорбления чувств верующих.

Поклонскую оскорбило, что в фильме говорится о личной жизни последнего русского царя, причисленного РПЦ к лику святых.

Параллельно по запросу Поклонской петербургская полиция проверяет кинокомпанию Учителя «Рок» (Rock Films).