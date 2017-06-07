Чайка обвинил «Открытую Россию» в финансировании оппозиционеров

Генпрокурор Юрий Чайка обвинил «Открытую Россию» в передаче свыше 1 млн долларов в 2016 году на финансирование деятельности избирательных штабов представителей российских оппозиционеров и на несогласованные акции. Об этом сообщает «Интерфакс».

С таким заявлением Чайка выступил на слушаниях в Совете Федерации. «Иностранные неправительственные организации "Открытая Россия", "Институт современной России" и общественное сетевое движение "Открытая Россия", содержащиеся в том числе и на деньги Ходорковского, через подставных лиц финансировали деятельность избирательных штабов и в целом избирательные кампании представителей российских оппозиционных структур, участвовали в несогласованных общественно-политических мероприятиях», - отметил он.

По словам прокурора, в стране нет запрета на работу иностранных и международных организаций, но закон запрещает их вмешательство в политику. «Проанализировав результаты проведенных проверок НКО в целом, мы уверены, что наиболее активно во внутренние дела России вмешиваются иностранные неправительственные организации, фактически подконтрольные государственному департаменту США и другим зарубежным структурам», - сказал Чайка.

Как пояснил генпрокурор, «НКО хотят вернуть то время, когда можно было втихаря за деньги иностранцев разрушать основы нашей государственности, и при этом ни перед кем, кроме зарубежных спонсоров, не отчитываться».

Таким образом, Чайка призвал наделить Минюст правом проведения внеплановых проверок НКО, если поступает информация о несоблюдении ими запретов и ограничений.

«События последних лет убеждают в абсолютной правильности законодательных изменений по усилению контроля за НКО», - заключил генпрокурор.