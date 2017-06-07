Росздравнадзор проверит гибель балетмейстера Мариинского театра у стоматолога

Петербургское управление Росздравнадзора организует проверку из-за гибели балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева во время визита к стоматологу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

На сайте театра говорится, что Вихарев умер 2 июня на 56-м году жизни.

Прощание с артистом пройдет 8 июня на исторической сцене Мариинского театра.

Как пишет «Фонтанка», Вихарев умер в кресле стоматолога после инъекции снотворного. Анестезиолог находится в розыске. Следственный комитет проверяет частную «Клинику доктора Лившиц», в которой умер артист.