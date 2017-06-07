В Кремле поддержали Терезу Мэй в необходимости регулирования интернета

В Кремле понимают важность киберпространства, и, «безусловно, не может быть и речи о том, чтобы каким-то образом волюнтаристски ограничивать интернет», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Но интернет одновременно с этим несет много зла», — добавил представитель Кремля.

«Интернет спасает жизни, но одновременно с этим он убивает, в интернете есть пропаганда терроризма, в интернете есть пропаганда различных форм экстремизма, преступность в самых различных областях. И, безусловно, вот с такими проявлениями в интернете нужно бороться», — отметил он.

Так Песков прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о необходимости регулирования интернета.

Мэй отмечала, что необходимо работать ЕС, «чтобы достичь международного соглашения о регулировании киберпространства» в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом (цитата «Интерфакса»).

Заявление прозвучало после терактов в Лондоне, где трое джихадистов врезались в прохожих на Лондонском мосту, а затем нападали на них с ножами.