В Хабаровске Центр «Э» задержал координатора штаба Навального

В Хабаровске сотрудниками Центра противодействия экстремизму был задержан координатор штаба Навального Алексей Ворсин. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Ворсина, основанием для его задержания послужила часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Ранее, 6 июня Ворсина вызывали в полицию из-за нарушений при организации антикоррупционного митинга 12 июня. Об этом сообщал сайт «Хабаров.today».

«31 мая 2017г. в УМВД России по г. Хабаровску поступила информация по факту проведения Вами агитации среди граждан за принятие участия в публичном мероприятии, которое состоится 12.06.2017. Данное публичное мероприятие не согласовано с органами местного самоуправления», – такая информация содержалась в уведомлении, направленном Ворсину.

Стоит отметить, что сама акция была согласована с мэрией города еще 31 мая, а активист не входит в число ее организаторов.