Роскомнадзор составил «белый список» не рекомендуемых к блокировке сайтов

Роскомнадзор разослал провайдерам «белый список» из 2257 интернет-сайтов, не рекомендуемых к блокировке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале консультант IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников.

В список вошли домены государственных сайтов и большинства крупных соцсетей.

Порталу «Роем!» Здольников рассказал, что письмо с перечнем сайтов, доступ к которым рекомендуется не ограничивать, получили как минимум три провайдера.

IT-консультант отмечает, что закон «О связи», на который ссылается Роскомнадзор, не содержит упоминания «белых списков» и обязанности провайдеров не блокировать сайты из этих списков.

Появление списка может иметь отношение к частичной блокировке в России Telegram — сервис был недоступен для части россиян из-за ошибочной блокировка Роскомнадзором нескольких IP-адресов мессенджера.

Теперь Роскомнадзор, как пишет Здольников, хочет переложить ответственность за неумелую блокировку на провайдеров.