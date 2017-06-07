SpaceX выведет на орбиту секретный самолет ВВС США

Частная космическая корпорация SpaceX намерена вывести на орбиту экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B. Об этом заявила представитель ВВС Хизер Уилсон в Сенате 6 июня, передает Spaceflight Now.

Самолет выведет на орбиту ракета-носитель Falcon 9. Это произойдет в августе этого года. Пока точная дата запуска неизвестна.

Стоит отметить, что данный запуск самолета X-37B компании Boeing станет уже пятым по счету. Ранее такой самолет совершил орбитальный полет, который длился более 700 дней.