07 июня 2017, 19:20
SpaceX выведет на орбиту секретный самолет ВВС США
Частная космическая корпорация SpaceX намерена вывести на орбиту экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B. Об этом заявила представитель ВВС Хизер Уилсон в Сенате 6 июня, передает Spaceflight Now.
Самолет выведет на орбиту ракета-носитель Falcon 9. Это произойдет в августе этого года. Пока точная дата запуска неизвестна.
Стоит отметить, что данный запуск самолета X-37B компании Boeing станет уже пятым по счету. Ранее такой самолет совершил орбитальный полет, который длился более 700 дней.
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