Вице-губернатор Курской области сознался в получении взятки

Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу до 4 августа заместителя главы Курской области Василия Зубкова, сообщает РИА Новости.

Чиновника подозревают в получении особо крупной взятки от предпринимателя.

Следователь сообщил на заседании, что обвиняемый частично признал вину.

«Не знаю, что меня замутнило, эти действия я… Какие материалы уйдут в суд, я все приму», — сказал Зубков, ходатайствуя о домашнем аресте.

На протяжении 20 лет Зубков служил в МЧС, уволившись в звании генерал-майора.

Ранее суд назначил домашний арест до 4 августа заместителю директора по строительству ООО «Строительная компания Своя квартира» Александру Филимонова. В материалах дела говорится, что он «в полном объеме признал вину в даче взятки и изобличил других фигурантов дела».