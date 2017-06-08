Еще один участник акции 26 марта задержан по обвинению в нападении на полицейского

Активиста движения «14%» Дмитрия Борисова задержали по подозрению в применении силы в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ) во время митинга 26 марта, сообщает «Медиазона» со ссылкой на мать задержанного.

Она рассказала, что утром в доме Борисова прошел обыск, после которого активиста увезли следователи. Его матери показали документ, в котором говорилось, что активиста подозревают по трем статьям, в том числе по 318 УК РФ. Две другие статьи мать Борисова не смогла вспомнить, у нее остался только протокол обыска.

«Приехали домой, совершили обыск. Его обвиняют, что 26 марта на шествии часов в 16 он оказывал сопротивление полицейским и нанес какие-то повреждения, какому-то Ерохину», — рассказала мать активиста то, что ей сообщил следователь.

Борисов стал как минимум шестым фигурантом «дела 26 марта» о событиях в Москве. По этому же обвинению двое фигурантов уже получили реальные сроки заключения, а еще один — условный.