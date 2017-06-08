Белоруссия выдаст России бойца ММА Мурада Амриева

Белорусские власти передадут российским правоохранительным органам задержанного на территории Белоруссии бойца ММА Мурада Амриева, сообщили «Интерфаксу» в УВД Гомельского облисполкома.

Представитель отдела информации и общественных связей УВД Юрий Пилькевич заявил: «Задержанный был опрошен. Сейчас спортсмен находится в Добрушском РОВД, где и будет находиться до момента организации передачи».

Напомним, Амриев уехал из России в 2013 году, заявив, что сотрудники правоохранительных органов Чечни несколько суток пытали его, заставляя дать показания против старшего брата, якобы подозреваемого в подготовке покушения на Амриева.

В начале июня 2017 года Амриев был задержан на границе России и Украины по подозрению в использовании Амриевым заведомо подложных документов. При этом Комитет по предотвращению пыток уточняет, что в паспорте бойца есть опечатка.

6 июня Амриева доставили на допрос в здание брянской транспортной прокуратуры, куда прибыли чеченские полицейские, чтобы этапировать Амриева. Амриев опознал в одном из них человека, пытавшего его в 2013 году, и скрылся.

8 июня Амриева задержали в городе Добруш Гомельской области Белоруссии.