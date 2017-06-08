Арестован еще один основатель саентологической церкви Петербурга

Невский районный суд Петербурга 8 июня заключил под стражу одного из учредителей саентологической церкви Санкт-Петербурга Ивана Мацицкого по уголовному делу о разжигании ненависти и незаконном предпринимательстве членов религиозной группы, сообщает «Интерфакс».

«Суд вынес постановление о заключении Мацицкого под стражу до 5 августа 2017 года», - говорится в сообщении суда. По данным из открытых источников, Мацицкий является одним из трех учредителей религиозной группы «Саентологическая Церковь города Санкт-Петербурга» и состоит в ней с 1994 года.

Ранее в рамках данного дела были арестованы еще трое: Анастасия Терентьева, Сахиб Алиев и еще один основатель организации Галина Шуринова. В пятницу планируется избрание меры пресечения для последней задержанной на данный момент - Констанции Есаулковой.

Следователь ФСБ, обосновывая в суде необходимость ареста фигурантов, сообщил что еще установлены не все лица, причастные к совершению преступлений членами религиозной организации.

Уголовное дело против членов саентологической организации Петербурга включает два направления: разжигание ненависти и незаконное предпринимательство.

В частности, по данным ФСБ, с 3 января 2013 года по 21 июня 2016 года организация получила 276 млн 264 тысячи 612 рублей за реализацию саентологических программ.

По версии следствия, экстремистская составляющая в деятельности саентологов заключается в унижении достоинства людей, которые выходят из лона церкви. Данную категорию людей члены саентологический общины определяют, как «лица, доставляющие неприятности», говорится в сообщении.