Встречу в Астане по урегулированию в Сирии перенесли на неопределенный срок

МИД Казахстана сообщил о переносе встречи по урегулированию ситуации в Сирии, которая должна была пройти 12–13 июня в Астане, передает РБК.

На какой срок переносится встреча, не сообщается. Руководитель пресс-службы МИД Ануар Жайнаков заявил, что страны — гаранты переговоров по Сирии — Россия, Турция и Иран — в скором времени продолжат рабочие встречи по «реализации достигнутых договоренностей о создании четырех зон деэскалации в Сирии и укреплению режима прекращения боевых действий».

«Страны-гаранты намерены информировать казахстанскую сторону о совместно выработанных сроках, уровне, участниках и повестке следующей встречи Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии», — сказал Жайнаков.

Договоренность о проведении переговоров по сирийскому урегулированию в столице Казахстана была достигнута между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в декабре 2016 года. Оба лидера сошлись во мнении о том, что Астана как переговорная площадка может стать дополнением к Женеве, где уже обсуждается сирийский конфликт.

Однако в феврале 2017 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ситуацию в Сирии можно разрешить только посредством переговоров в Женеве при участии ООН, а «Астана никогда не была альтернативой Женеве».

В мае сирийская оппозиция получила приглашение от России принять участие в переговорах по Сирии в Астане. Также приглашение принять участие в астанинских переговорах в качестве наблюдателя получили США.