Минск представил предложения по въезду иностранцев в Россию через Белоруссию

Белорусские власти передали России свои предложения по решению проблемы, связанной с въездом иностранных граждан из Белоруссии в РФ, передает РИА Новости.

«В настоящий момент и мы, и наши российские партнеры признаем целесообразным, чтобы виза одного государства предоставляла иностранцам право на транзит через территорию другого государства. Это то, в чем у нас есть четкое понимание», - сообщил в Минске пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик.

По словам Мирончика, это могло бы снять ряд вопросов, которые имеются у Москвы к гражданами третьих стран, въезжающим на территорию России из Белоруссии.

«Речь идет о том, как это оформить в международно-правовом формате. Наши детальные предложения мы передали российской стороне в конце мая», — сообщил пресс-секретарь.

В феврале в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая США и Евросоюз. Это решение затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на российскую территорию.

В начале мая стало известно, что Россия вводит пограничный контроль воздушных судов и пассажиров третьих стран, прибывающих из Белоруссии и улетающих туда. На официальном портале правовой информации России были опубликованы три приказа ФСБ, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях.