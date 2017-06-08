08 июня 2017, 08:37
На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв
На территории посольства США в Шевченковском районе Киева раздался взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции украинской столицы.
Отмечается, что взрыв прогремел в 00:05 по местному времени (совпадает с московским) 8 июня. Полицейские установили, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство.
Пострадавших нет.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины.
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