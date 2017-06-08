На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв

На территории посольства США в Шевченковском районе Киева раздался взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции украинской столицы.

Отмечается, что взрыв прогремел в 00:05 по местному времени (совпадает с московским) 8 июня. Полицейские установили, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство.

Пострадавших нет.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины.