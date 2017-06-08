Суд признал законным возбуждение дела в отношении математика Богатова

Пресненский суд Москвы отклонил жалобу на возбуждение уголовного дела против преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму, сообщает «Коммерсантъ».

«Жалоба защиты Богатова является необоснованной и не подлежит удовлетворению»,— заявила на заседании 8 июня судья Мария Кудряшова.

Мосгорсуд также признал законным решение Пресненского суда, продлившего срок ареста Богатова до 30 июня.

Преподаватель математики из Московской финансово-юридической академии (МФЮА) Дмитрий Богатов был арестован Пресненским судом Москвы 10 апреля, его обвинили в размещении в интернете призыва к терроризму, а также к несанкционированной массовой акции 2 апреля. Следствие установило личность Богатова по IP-адресу. Обвиняемый категорически отрицает свою вину.

25 апреля Московский городской суд отказался отпустить Богатова из следственного изолятора. Суд вынес свое решение несмотря на поручительство главы ветеранской организации спецназа «Альфа» и обращения правозащитников, разработчиков Linux, а также доводы защиты о том, что с IP-адреса, которым пользовался Богатов, призывы могли публиковать и другие люди.

Издание «Медиазона» связалось с пользователем, заявившим, что это он зарегистрировался под ником Айрат Баширов на форуме SysAdmins.ru и публиковал призывы, авторство которых приписывают Богатову. По его словам, он уже более пяти лет является гражданином США.