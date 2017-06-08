США сбили в Сирии беспилотник проправительственных сил

Силы коалиции во главе с США сбили беспилотник, принадлежащий проправительственным силам в Сирии, который открыл огонь по позициям коалиции, сообщил 8 июня официальный представитель коалиции Райан Диллон, передает «Интерфакс».

Среди сил коалиции пострадавших нет, сказал Диллон журналистам в ходе телемоста из Багдада. Он подтвердил, что силы коалиции уже в третий раз нанесли удар по проправительственным войскам, которые зашли внутрь зоны «деконфликтации», где располагаются силы коалиции и их партнерские силы.

Диллон сообщил также, что коалиция воспользовалась линией по предотвращению инцидентов с Россией для того, чтобы добиться выхода проправительственных сил, однако это пока не возымело действия.

Ранее сообщалось, что силы коалиции нанесли очередной удар по позициям проправительственных войск в Сирии, однако подробности были неизвестны.

Напомним, 20 мая представитель Пентагона заявлял, что американские удары по проправительственным силам в Сирии не повторятся, если не будет угрозы американским военнослужащим.