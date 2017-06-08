Постпред РФ допустил смягчение курса ЕС в отношении Москвы

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал в интервью «Известиям» о будущем антироссийских санкций и перспективах сотрудничества ЕС и ЕАЭС.

Чижов напомнил, что «ближе к концу месяца можно ожидать очередного обсуждения одного из трех пакетов антироссийских односторонних рестриктивных мер». Российский постпред полагает, что «вопрос в том, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику. Произойдет ли это в июне или через 6 месяцев — это уже из сферы гадания». Однако Чижов убежден: «Но в любом случае заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности. Этому есть немало свидетельств, но когда критическая масса политической воли будет достигнута, сказать сложно».

Постпред также напомнил, что 12 июня на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге состоятся слушания, посвященные России: «К сожалению, большинство пока еще настроено критически в отношении России. Есть здравые голоса, но их меньшинство. Посмотрим, до чего они договорятся». При этом Чижов подчеркнул: «Надо учитывать, что резолюции, которые принимаются в Европарламенте, не имеют обязывающей силы для исполнительных структур ЕС. Конечно, к голосу Европарламента прислушиваются, но в законодательных сферах его полномочия больше».

Напомним, 6 июня дипломатические источники сообщили, что послы 28 стран – членов Евросоюза согласовали продление еще на один год ограничительных мер «в рамках стратегии непризнания Крыма (в составе РФ)».