Экс-глава ФБР не получал от Трампа приказа закрыть расследование по России

Президент Дональд Трамп не приказывал закрыть расследование о предполагаемом «вмешательстве» России в выборы в США, заявил экс-директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в сенатском комитете по разведке, передает РИА Новости.

Коми заявил, что Трамп не приказывал ему закрыть расследование в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, но «выразил надежду» на это.

«Я принял это как приказ. Когда президент США говорит "я надеюсь", я принимаю это как приказ», — сказал он, отметив, что конкретно слово «приказываю» не звучало.

При этом Коми уверен, что именно расследование о предполагаемом «вмешательстве» России стало причиной его увольнения. «Да, я так считаю, потому что президент так сказал», — ответил Коми на вопрос сенаторов.

Новая администрация хотела его дискредитировать, уверен экс-глава ФБР. Коми признал, что был «смущен, когда услышал по ТВ от президента, что он уволил меня из-за российского расследования». При этом экс-глава ФБР подчеркнул, что ни один голос американских избирателей не был изменен в результате «вмешательства» России.

10 мая Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР.

16 мая СМИ написали, что Трамп посоветовал занимавшему тогда пост директора ФБР Джеймсу Коми оставить в покое уволенного президентского советника по нацбезопасности Майкла Флинна, который вовремя не признался в том, что встречался с российским послом в период предвыборной кампании.

7 июня на сайте комитета по разведке сената США был опубликован текст вступительной речи Коми, в которой тот утверждает, что Трамп охарактеризовал расследование в отношении связей с Россией как «облако», которое нависло над его возможностями действовать в интересах страны. Как отметил экс-глава ФБР, Трамп сказал ему: «Я хочу лояльности, мне нужна лояльность» и несколько раз напоминал Коми, что многие хотят занять его место.

Коми также сообщил, что Трамп говорил ему про Майкла Флинна. На следующий день после отставки советника президент заявил, что «Флинн не сделал ничего неправильного, говоря с русскими, но он должен был от него избавиться, поскольку тот ввел в заблуждение вице-президента (Майкла Пенса)». Трамп добавил, что у него есть обеспокоенность по поводу Флинна, но он не хочет вдаваться в детали.

8 июня информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на «лицо, близкое к команде юристов президента» сообщило, что Дональд Трамп оспаривает слова Джеймса Коми о том, что президент США требовал от него лояльности, а также оказывал давление на ФБР с целью добиться прекращения дела Майкла Флинна, передает ТАСС.