Губернатор штата Нью-Йорк предложил Трампу начать депортацию мигрантов с него

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что если администрация президента США Дональда Трампа хочет депортировать из страны мигрантов, начать нужно с него, сообщает Fox News.

В ходе выступления в Нью-Йорке Куомо, дед которого иммигрировал в США из Италии, заявил, что если предки человека не принадлежали к племенам индейцев, населявшим территорию штата (например, онондаге или мохоки), то они являются мигрантами: «Мы все иммигранты».

При этом губернатор напомнил, что он сам, как и Дональд Трамп, родился в нью-йоркском Квинсе, одном из лидеров мегаполиса по численности населяющих его мигрантов: «Жители Нью-Йорка знают, что мы все иммигранты. И ты тоже иммигрант, мой друг».

«Ты хочешь депортировать иммигрантов? Начни с меня, потому что я иммигрант», – резюмировал Куомо.