Арабские страны подготовят список требований для восстановления отношений с Катаром

Ведущие арабские государства составляют список требований, которые будут предъявлены Катару для восстановления дипломатических отношений, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на арабских и американских чиновников, участвующих в обсуждениях данного вопроса.

Напомним, связи разорвали Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и другие страны, обвинившие Катар в поддержке «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе террористические организации запрещены в России).

Как пишет The Wall Street Journal, одно из требований – значительное сокращение объемов вещания телеканала Al Jazeera. Кроме того, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и их союзники требуют гарантий, что правительство Катара прекратит предполагаемое финансирование экстремистских групп на Ближнем Востоке и разорвет отношения с политическим руководством «Братьев-мусульман» (организация, признанная в России экстремистской и запрещенная).

Предполагается, что список требований будет обобщен и завершен в ближайшие дни.

Между тем, парламент Турции одобрил закон о размещении армии в Катаре, сообщает Reuters. Накануне за принятие закона проголосовали 240 турецких депутатов.