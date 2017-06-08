В Москве задержан администратор одной из «групп смерти» в соцсети

Сотрудники МВД задержали жителя Москвы, являющегося администратором одной из «групп смерти» в соцсети, по подозрению в доведении до самоубийства 14-летней жительницы Челябинской области, сообщает ТАСС.

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из управления "К" МВД России, уголовного розыска и отдела "К" по Челябинской области задержали подозреваемого в доведении несовершеннолетнего до самоубийства», - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержанный оказался 26-летним жителем Москвы. «Подозреваемый пояснил, что он являлся администратором так называемой группы смерти, в которую входили 32 человека, все они несовершеннолетние. Он давал им задания, направленные на причинение вреда своему здоровью, с целью доведения до совершения суицида», - сообщила Волк.

В мае этого года в Челябинской области 14-летняя девушка попыталась покончить жизнь самоубийством. По имеющейся информации, она состояла в так называемой группе смерти в одной из социальный сетей и выполняла задания администратора группы. По данному факту следственными органами Следственного управления СК РФ по Челябинской области было возбуждено уголовное дело.

В ходе обыска у подозреваемого было изъято пять сотовых телефонов, планшетный компьютер и несколько сим-карт. Он этапирован в Челябинск. Проводятся следственные действия по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Накануне, 7 июня, президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в Уголовный кодекс поправки, касающиеся создания «групп смерти» в соцсетях.

Согласно закону, за доведение до самоубийства или до попытки самоубийства несовершеннолетнего через «публичное выступление», СМИ или интернет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, либо до 10 лет, либо до двух лет.