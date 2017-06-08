В Госдуму внесен законопроект о запрете обхода блокировок

Группа депутатов Госдумы РФ внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий блокировку приложений, которые позволяют пользователям получать доступ к запрещенным сайтам. Документ размещен на сайте Госдумы.

Авторы законопроекта – Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

Помимо блокировки так называемых анонимайзеров законопроект предусматривает обязанность поисковых систем отказаться от выдачи ссылок на заблокированные ресурсы.

Ранее СМИ сообщали, что Роскомнадзор разрабатывал законопроект, который должен был обязать системы для обхода блокировок ограничивать доступ к запрещенным сайтам.